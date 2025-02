Františka Plamínková se nebála nikoho a ničeho 

Na notebooku mám několik nálepek: jedna mi připomíná, že mám vždy „chodit s hlavou vztyčenou“ jako Milada, druhá mě nabádá, abych kladla otázku „co by udělala Františka“. Františka Plamínková by si samozřejmě nevěděla rady se všemi problémy specifickými pro rok 2025, i když si myslím, že by se v nich rychle zorientovala – Elonu Muskovi by nejspíš napsala ostrý otevřený dopis a Roberta Fica by zajela konfrontovat osobně.