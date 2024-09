Bez ostychu za Nickem Cavem

Mám na mysli vědomí a odzkoušené pochopení, že častý pobyt na televizní obrazovce a důležitá funkce z nikoho nedělá odlišnou lidskou bytost, než jsou jeho sousedé a spoluobčané. Na setkání (například) s premiérem je dobré se připravit a je na místě jistá občanská úcta před rolí, kterou plní, ale tím to končí. Mnohem víc je to spoluobčan, který má vůči vám povinnosti. A pokud hovor a setkání probíhá hrozně, je to jeho problém a zpráva o něm samotném. Za projevený respekt očekáváte respekt a vstřícnost nazpět a na velký ostych není místo.