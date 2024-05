Spolu v útočné třetině, nebo v obranném pásmu?

Čtete jeden z našich pravidelných autorských newsletterů, které vám mohou chodit jako e-mail - přihlaste se k jejich odběru podle vlastního výběru. Vždy v daný den je pro vás píšou Tomáš Brolík (Prostředek Evropy), Pavel Turek (Playlist), František Trojan (Mimo záznam), Jiří Sobota (Americká krása), Silvie Lauder (V pasti pohlaví) a Andrea Procházková (Zákony politiky).

Newslettery

Koalice Spolu na pražském hlavním nádraží v pondělí pod velkým nápisem „Pravda vítězí“ odstartovala takzvanou horkou fázi kampaně před eurovolbami. To hlavní, co si z akce potenciální voliči měli odnést, shrnul lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS) v čase probíhajícího světového šampionátu hokejovým přirovnáním. „Hrajeme v útočném pásmu, útočíme, gólman soupeře (hnutí ANO) leží na zádech. Stačí jediné – doklepnout puk do branky,“ řekl v historické Fantově budově příznivcům s transparenty „Spolu, nebo na Východ“.

Hodnocení momentální situace zápasu nechme ještě chvíli stranou a rozeberme předzápasovou taktiku. Ta se od posledního přímého střetu, tedy od sněmovních voleb v roce 2021, příliš nezměnila (komunální volby, kam celostátní rozepře a dělení až na výjimky neprosáknou, teď nepočítejme). Tématem voleb je Andrej Babiš a taktikou je skrze něj mobilizovat voliče, kteří si jeho úspěch nepřejí. A Andrej Babiš je také možná jediným společným jmenovatelem všech osmadvaceti kandidátů a kandidátek: na jedné straně Filipa Bendy z ODS, který hovořil o nesmyslech EU jako zákazu plastových brček, a na druhé Luďka Niedermayera.

To není příliš nové zjištění, ale o to právě jde. Okolnosti se sice změnily a vykreslit dnes znovu (a lépe) Andreje Babiše tak, že coby „mírotvorce“ spíš nahrává Putinovi, může na voliče názorově blízké vládní koalici zafungovat a skutečně je přivést k volbám. Jenže sportovní rčení, že vítězná taktika se nemá měnit, v praxi často nefunguje. Mnohem více platí skutečnost, že pokud jedno mužstvo nějaký čas vítězí, a nemění způsob hry, soupeř se naučí reagovat a nepotrvá dlouho, než začne vyhrávat on.

Tím spíše může tato praxe platit v případě, kdy aktuální soutěž – tedy evropské volby – k praktikované taktice nesedí. Všimli si toho výzkumníci z agentury Kantar, kteří pro ČT měřili volební potenciály jednotlivých stran a hnutí. Statistika, která mapuje, jaké strany by si volič potenciálně vybral, ukázala, že nejvyšší volební potenciál mají společně s ANO i Starostové, nikoli Spolu.

Zatímco ANO a Starosty zvažuje volit shodně 27,5 procenta voličů, u Spolu je to „jen“ 26 procent. Všechny tři strany tedy mají téměř shodný potenciál, jenže ANO má velice disciplinované voliče a Starostové mohou v dalších týdnech růst, zatímco Spolu se již dnes pohybuje poměrně blízko svému limitu.

Je tedy velkou otázkou, zda tým názorově nesourodých osobností pod prvním centrem Vondrou skutečně hraje v útočné třetině a k vítězství mu chybí pouze vstřelit gól do otevřené brány. Spíše to teď vypadá, že je trojkoalice ve svém obranném pásmu, snaží se ustát soupeřovo napadání a zkouší se probojovat k poslednímu útoku.

Možná se současným týmem ani jiná taktika hrát nejde. „Já nemám zázračný recept, ale věřím své cestě,“ řekl nám v nedávném rozhovoru Petr Fiala. „Dělám, co mohu a co umím. Jestli umí někdo něco lepšího, má možnost se mnou soutěžit.“

Naposledy se každopádně při zmíněných sněmovních volbách vstřelit vítěznou branku v poslední minutě podařilo. A hráči za to své vedení odměnili vyjádřením takřka jednohlasné podpory na stranických sjezdech. Pokud se ale úspěch nezopakuje, kolik jich bude volat po nové taktice, nebo dokonce po novém trenérovi?

Kritici společného postupu ve stranách samozřejmě jsou už dnes. V ODS dlouhodobě Martin Kuba a do Česka se po dvaceti letech navrátivší končící europoslanec Jan Zahradil, který otevřeně mluví o tom, že by spolupráce s ANO byla lepší než s Piráty, nebo dokonce i s TOP 09, jak se nechal slyšet pro Seznam Zprávy. Zatím jde o ojedinělá prohlášení bez silnější podpory, jak ostatně ukázal i nedávný kongres ODS, na kterém předseda Petr Fiala a všichni místopředsedové obhájili své posty. Ale třeba straníci z rezervy čekají na záminku pro povýšení do prvního mužstva.

P. S. A ještě jedna zpráva k eurovolbám. Společnost GTS Alive, která vydává studentské průkazy ISIC, se ve svém šetření dotázala 1726 studentů, kterým bude v době voleb do europarlamentu alespoň 18 let. Z šetření vyplynulo, že na prvním místě by skončili Starostové, které by volila téměř čtvrtina studentů, na druhém pak Piráti (16,6 procenta), poté poněkud překvapivě Přísaha a Motoristé sobě (13 procent) a až za nimi Spolu s 11,4 procenta hlasů. Do europarlamentu by se těsně dostali Zelení, hnutí ANO by zůstalo pod hranicí volitelnosti. V těchto dnech zároveň probíhají studentské volby pořádané Člověkem v tísni. Bude zajímavé porovnat, jak se závěry o smýšlení a preferencích nejmladší generace budou lišit – a jestli si z výsledků Spolu odvodí, jaké publikum k poslednímu zápasu pozvat.