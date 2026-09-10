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Literatura9. 10. 20263 minuty

Máme ve Frankfurtu mimořádný úspěch a jsme součástí toho velkého světa

Se šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem o ministru Klempířovi i o dosavadním průběhu největšího knižního veletrhu světa

Eva Soukeníková

„Máte pocit, že k tomu velkému světu literatury opravdu patříte,“ popisuje šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček z Frankfurtského knižního veletrhu, kde je Česko letos hlavním hostem. Zahajovací ceremoniál ale provázelo také bučení na ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé) a plamenný projev české spisovatelky Radky Denemarkové, která mimo jiné řekla, že „ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává“. A podle Sedláčka i tahle „přestřelka“ ovlivnila jeho letošní práci na největším knižním veletrhu světa.

Jak vypadá jeden den na největším knižním veletrhu na světě pro šéfredaktora českého nakladatelství? 

Veletrhy mi akcelerují povinnosti – ráno řeším ve zrychleném režimu e-maily a redakční práci, protože knihy se musí připravovat veletrh neveletrh. Před snídaní taky ještě chodím běhat, abych měl na den čistou hlavu. A samotný veletrh je nepřetržitým proudem setkávání a komunikace, který zpravidla vrcholí večerní akcí. Před spaním se vracím k počítači a k rozpracovaným projektům.

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V čem je práce letos jiná, když je Česko ve Frankfurtu čestným hostem?

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