Lidé s postižením

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S britským psychologem Tonym Osgoodem o kouzlu náročného chování lidí s těžkým postižením, pasti mocenské hierarchie a o tom, co se naučil od těch, s nimiž si nikdo neví rady
Iniciativa Žít po svém vyzývá lidi s postižením, aby sami hájili svá práva
Politici slibují, že se pokusí zlepšit systém, který pečuje v Česku o lidi s mentálním postižením
Český stát potichu týrá své nejzranitelnější občany
Česko fatálně selhává v péči o pacienty s vážným mentálním postižením
Vědci poprvé umožnili chůzi pacientovi s přerušenou míchou
Před šedesáti lety vyvrcholila největší tragédie lékařských dějin
Aneb nenápadný rozdíl mezi člověkem a institucí