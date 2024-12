Seriály na prosinec: Jak začínal Dexter, Šakal má rodinu a další Hra o oliheň

Star Wars: Bludná banda (Star Wars: Skeleton Crew), 3. prosince, Disney+ Po Mandalorianovi a sérii Boba Fett: Zákon podsvětí další přírůstek do nekonečně expandujícího vesmíru Hvězdných válek. Seriál sleduje příběh čtyř dětí, které se propadnou do jiné galaxie a snaží se najít cestu domů v doprovodu (možná) rytíře Jedi Joda Na Nawooda (Jude Law). Inspiraci autoři údajně hledali v dobrodružných hollywoodských filmech 80. let. Padají názvy jako Rošťáci (The Goonies, 1985) nebo E.T. Mimozemšťan (1982), které mají sérii smířit s potenciálně skeptickými staršími fanoušky. Jako režiséři se do projektu zapojili i tvůrci oscarového snímku Všechno, všude, najednou Daniel Scheinert a Daniel Kwan.