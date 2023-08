Satan na spořádaném předměstí a cyničtí detektivové. Zemřel jejich objevitel, režisér William Friedkin

Natočil Vymítače ďábla (The Exorcist) I kdyby americký režisér William Friedkin za svou kariéru už žádný jiný film neudělal, satanský horor z roku 1973 by mu zajistil nesmazatelné místo v dějinách americké kinematografie. Otisk režiséra, který zemřel v pondělí v Los Angeles ve věku osmdesát sedm let, je ale ještě o něco hlubší. V sedmdesátých letech změnil – v dobrém i ve zlém – trajektorii rovnou tří žánrů a nastavil parametry zachycení násilí v Novém Hollywoodu.

William Friedkin, rodák z Chicaga, kde získával v šedesátých letech režijní zkušenost s dokumentárními filmy, patřil k silné autorské generaci hollywoodských režisérů sedmdesátých let spolu s Francisem Fordem Coppolou, Peterem Bogdanovichem nebo Martinem Scorsesem. Právě v sedmé dekádě vznikly nejvýraznější Friedkinovy snímky – Francouzská spojka (The French Connection), Vymítač ďábla, Mzda strachu (Sorcerer)… A příznačně snímek natočený na sklonku sedmdesátých let nazvaný Na lovu (Cruising) jeho hvězdnou kariéru neslavně a pro mnohé nespravedlivě ukončil.