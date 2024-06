Budou se filmy a seriály přetahovat o peníze? Z nového zákona může být časovaná bomba

„Jsem překvapená, že filmaři nedemonstrují před úřadem vlády,“ říká jen s mírnou nadsázkou Helena Bendová, donedávna předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie – instituce, která v Česku rozděluje dotace filmařům. Vyhnat by je podle ní měla před Strakovu akademii novela zákona o audiovizi, která změní to, jak se v Česku financují filmy a na co budou peníze.