Návrat Baby Yody a dobrosrdečného kouče, sexuální osvěta po česku

Březen se nese ve znamení návratů populárních sérií. Od uklidňující televize v podobě třetí řady seriálu Ted Lasso, jejímž autorům leží na srdci mentální zdraví a dobré pocity postav i diváka, přes pokračování dobrodružného Mandaloriana, který dává naději, že vše není ve světě franšízy Hvězdné války ztraceno, až po propracovaný machiavelistický epos Boj o moc (Succession), tedy pravý opak uklidňující televize. K tomu dokumentární série o pádu nejlepší kapely Daisy Jones & the Six, která neexistovala, a český pokus o osvětový seriál o sexu/alitě Sex O'Clock.

Ted Lasso (Apple TV) Během dvou sezón vysílaných v průběhu pandemie se seriál Ted Lasso stal synonymem pro komfortní televizi. Přestože to může znít divně, patřil příběh o kouči amerického fotbalu, který přesídlí za Atlantik a začne trénovat fiktivní fotbalový tým Richmond v anglické lize, do kategorie „útulných“ pořadů jako pekařská show Great British Bake-off. Ostatně i kouč Lasso (Jason Sudeikis) peče neodolatelné sušenky, kterými si získával srdce své zpočátku nepřátelsky naladěné nadřízené, která ho najala, aby selhal. Nakažlivý entusiasmus, pozitivní pohled na svět a autentická dobrosrdečnost však nakonec dostaly na jeho stranu majitelku klubu i celý tým skeptický vůči sportovní americké kukačce, jež nevěděla, co je ofsajd. Jak hlásalo slovo nad trenérskou kanceláří: Věřit – v sebe, v metodu, v kamarádství, v dobro – je důležitější než pravidla. Ted Lasso je komedie, ale pod humornou fasádou se citlivě dotýká témat spojených s psychickým zdravím či důležitosti komunity a vazeb, které člověku nabízejí. Třeba jako náhradu za „normální“ rodinu. Třetí – a údajně poslední – sezona slibuje nicméně trochu jiný tón. Bývalý asistent Nate odešel ve zlé krvi do konkurenčního West Ham United a na obzoru je konfrontace na několika rovinách. „Ted Lasso už nemusí nic dokazovat, jedině snad to, že může skončit tak dobře, jako začal,“ prohlásil představitel hlavní role a producent Jason Sudeikis. Což není úplně lehký úkol. Bude zajímavé sledovat, jak s postavou, která mu vynesla několik cen Emmy, ve finále naloží. Má na to dvanáct epizod.