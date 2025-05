Všichni máme tak trochu ADHD. Nebo ne?

Když má vysvětlit, v čem jeho mozek funguje jinak než mozek lidí bez poruchy pozornosti, říká, že je to, jako by mu za zády stál neodbytný pán a šťouchal ho do ramene. „Snažím se na něco soustředit a on do mě neustále strká. Je tam pořád. Do toho mi v hlavě hraje hudba, vynořují se vzpomínky a zároveň přemýšlím, co budu dělat večer,“ popisuje doktorand působící v Centru pro výzkum psychoterapie brněnské Masarykovy univerzity. Roztěkanost pacientů s ADHD plyne z faktu, že jejich mozku chybí dopamin. Reagováním na všemožné podněty se ho snaží podvědomě doplňovat.