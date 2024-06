Vláda, nebo Okamura? Kdo má být nervóznější z nástupu nových uskupení

Byla to neměnná konstanta posledních deseti let. SPD jako jediná varianta na antisystémové scéně, která je dlouhodobě schopná oslovit více než jednotky procent voličů. Evropské volby ukázaly, že vše může být jinak. Připadají totiž voličům jako nejvzdálenější jejich životům, proto nemají takovou potřebu taktizovat. Více tedy experimentují a nechávají promlouvat své emoce. A výsledkem je to, co politolog Jan Charvát shrnuje do následující úvahy: „Volil jsem Filipa Turka a ono to vyšlo. Proč to nezkusit i v příštích volbách?“