Válková: ANO nezpochybňuje Rusko jako agresora. Podle Turka to vidí dobře jen Orbán

Hladík nepřekvapivě volal po co nejlepším výsledku případné mírové dohody pro Ukrajinu a varoval před Ruskem, které už dvakrát v minulosti porušilo příměří. “Musí to být férová dohoda, být stabilní, dlouhodobá a USA a Evropa musí dát bezpečnostní záruky,” popisoval lidovecký politik, když mu zrovna do vyjádření neskákal europoslanec Turek, což mělo jediný efekt: rozumět nebylo ani jednomu.