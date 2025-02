Trumpův plán na přesun Palestinců je také nebezpečný precedent pro Ukrajinu

Myšlenka, která je v rozporu s mezinárodním právem, pobouřila okolní arabské země – a jak už podle taktiky amerického prezidenta bývá, zároveň je vyburcovala k rychlejšímu jednání a jinému řešení. Plán, na jehož vypracování se podílí hlavně Egypt, by podle izraelských médií měl obsahovat tři fáze a zajistit samostatnou palestinskou vládu. V rámci první části plánu by byli Palestinci přesunuti do bezpečných zón uvnitř Gazy, aby mohly začít opravy zničených měst. Ve druhé fázi by do Pásma Gazy přišla mezinárodní pomoc, aby mohla začít i obnova infrastruktury. V závěrečné fázi přijde na řadu urbanistické plánování Gazy, výstavba bytových jednotek a poskytování vzdělávacích a zdravotnických služeb.