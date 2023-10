Rebelie v Kongresu. Osm protrumpovských republikánů ohrozilo americkou pomoc Ukrajině

Velkými událostmi dokážou hýbat i malé skupiny lidí. Spojené státy stojí před nutností uzavřít vládní instituce, protože nemají schválený rozpočet. Ze stejného důvodu hrozí pozastavení americké finanční pomoci Ukrajině. Americký Kongres má necelých čtyřicet dní na to, aby situaci vyřešil. To se ale jeví jako krajně obtížné, protože v úterý osmičlenná skupina radikálních protrumpovských republikánských kongresmanů svrhla vlastního republikánského šéfa Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho. To se stalo poprvé v amerických dějinách a v tuto chvíli není vůbec jisté, co bude následovat. Nejčastěji opakované slovo v amerických médiích je "chaos". A to je v podstatě také to, co si skupina radikálů přeje.

Jak může osm zastupitelů ze 435 zablokovat chod klíčové státní instituce? Republikáni mají ve Sněmovně (dolní komory amerického Kongresu) jen mírnou převahu, takže osm hlasů stačí k tomu, aby ji ztratili. Dramatická polarizace americké politické scény zároveň velmi omezuje možnost, že by dvě hlavní strany spolupracovaly.