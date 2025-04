Podívejte se, paní ministryně, jak mezi sebou komunikují muži. Politici se pohádali o muniční iniciativu

Do úzkých se dostal i v další otázce, ke které se hnutí ANO nevyjadřuje – tedy k hodnocení možných koaličních partnerů. Tady debata sklouzla k tomu, jak nešikovně europoslanec a možný budoucí poslanec za Motoristy sobě Filip Turek vysvětloval svou jízdu před 200 km v hodině. „Turka berou vážně, jinak by nebyla tak silná mediální reakce. Udělali politickou chybu, že jednali jako influenceři. Nemá to ale vliv na to, zda bychom s nimi šli do koalice,“ reagoval na to Vondráček.