Nová studie: Vyšší výdaje na obranu nakopnou celou ekonomiku

„Evropané vnímají výdaje na obranu trochu jako plýtvání, jako zátěž pro ekonomiku. Tak to ale není, na tom se shodují všechny výzkumy na to téma,“ říká. V Mnichově představil studii Guns and Growth: The Economic Consequences of Defense Buildups (Pušky a růst. Ekonomické důsledky budování obrany), kterou sepsal pro Institut pro světovou ekonomiku v Kielu. Hlavní závěry studie a naší debaty zde stručně shrnu: