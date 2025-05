Nenápadná proměna slezského Manchesteru

Popsaný trend není otázkou posledních pár let. Vedení Krnova ho nastartovalo už v roce 2008, kdy zrušilo místní segregovanou základní školu a její romské žáky rovnoměrně rozmístilo do okolních škol. Následovala celá řada větších i menších opatření, která se nakonec zúročila v příznivých statistikách. „Desegregace tu dlouhé roky probíhala v tichosti, bez pozornosti republiky. Teď k nám jezdí se ptát, jak to děláme,“ krčí rameny starosta Tomáš Hradil.