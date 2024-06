Máme doma puberťačku – ještě jí nebylo deset

Anna byla právě ve třetí třídě základní školy, když se její učitelka obrátila na rodiče s neobvyklou výzvou. Poprosila je, aby svoje devítileté a desetileté dcery poučili o tom, co je a jak se projevuje menstruace. A aby je na „menarche“, jak se říká začátku menstruačního cyklu, připravili i prakticky. „Řekla nám, že už se s tím setkává u dívek ve druhé třídě, protože holky dnes mají zkrátka menstruaci dřív,“ říká maminka Aničky Zuzana, kterou zpráva ze školy podle jejích slov vcelku zaskočila. A to přesto, že patří do kategorie „poučená matka“: působí jako terapeutka a její studium zahrnovalo i témata související s lidským vývojem. „Jenže já jsem studovala před dvaceti lety,“ směje se paní Zuzana. „A od té doby se toho zjevně hodně změnilo.“

V lidském dospívání se cosi skutečně radikálně mění. Soudě podle vědeckých studií i zpráv z mainstreamových médií to je – a zřejmě ještě bude – vcelku drama. „Puberta začíná dříve, než jsme byli zvyklí. Nikdo neví proč,“ hlásá titulek jednoho z textů amerického listu The New York Times a skutečnost dokládá mimo jiné metaanalýzou 3600 mezinárodních studií, podle níž se start puberty od sedmdesátých let snižuje zhruba o tři měsíce za dekádu. A německá stanice Deutsche Welle doplňuje na seznam jevů, které nám zůstaly po nedávné pandemii covidu-19, také aktuální výzkum tamních vědců ukazující, že případů časné puberty radikálně přibylo právě během ní. Tyto závěry pak potvrzují výzkumy z dalších zemí.