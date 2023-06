Je Prigožin tak trochu mrtvý muž?

Co to mělo celé znamenat? Tuhle otázku si musel položit každý, kdo o uplynulém víkendu sledoval dění v Rusku. To, co ještě v sobotu ráno vypadalo jako vojenský puč Jevgenije Prigožina a jeho soukromé žoldnéřské armády wagnerovců, se pak během sobotního odpoledne náhle změnilo v deklarované, ale těžko uvěřitelné usmíření mezi kremelským režimem prezidenta Vladimira Putina a vzbouřenci, jejichž šéf má údajně odejít do dobrovolného běloruského exilu podle dohody zprostředkované běloruským lídrem Aljaksandrem Ljukašenkou.

A ani po víkendu není situace o moc přehlednější. Prigožin je neznámo kde, Kreml mlčí - a co bude dál, není vůbec jasné. Dramatické události tak vyvolávají mnohem více otázek než odpovědí. Uplynulý víkend nakonec ukázal především jedno – že na místě je velká opatrnost v jednoznačných soudech. Na druhé straně se nezdá, že by šlo o dohodnutou hru, jejímž cílem bylo zakrýt něco zcela jiného nebo dosáhnout zatím neznámých cílů, jak se občas spekuluje. Minimálně pro to doposud neexistují důkazy.