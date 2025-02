Jak Aleš Michl málem koupil bitcoiny za 140 miliard

Guvernér České národní banky Aleš Michl pronikl do titulků světových ekonomických médií. Před pár dny ve vlivném listu Financial Times prohlásil, že by byl rád, kdyby centrální banka nakoupila do svých devizových rezerv bitcoiny za zhruba 140 miliard korun. Tento krok by z ní udělal první západní instituci svého typu, která se k něčemu podobnému odhodlala.