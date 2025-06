Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Naslouchejme (nejen) Springsteenovi

Chudoba, nespravedlnost, přehlížení veteránů z Vietnamu, špatné pracovní podmínky, práva dělníků a vůbec všech „přehlížených“ – to jsou časté náměty Springsteenových písní. Sní o společnosti, v níž je místo a budoucnost pro všechny, vítěze i poražené, svaté i hříšníky, děvky i hazardní hráče (píseň Land of Hope and Dreams z roku 1999). Říká se, že do jednoho textu dokáže vměstnat silnější poselství než jeho kolegové do celého alba. Při tom všem ale miluje Ameriku a je na ni hrdý, což zopakoval i při téměř tříhodinovém pražském koncertu. A to ani nešermuje trumfem, který má v kapse: jeho předci se tam přistěhovali už v 17. století a za americké revoluce participovali na boji za nezávislost.