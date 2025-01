Budou letošní přijímačky na střední školy férovější?

Žáci zdejších devátých tříd a jejich rodiny se právě teď začínají probouzet do mimořádně stresové životní etapy. Od začátku února se podávají přihlášky na střední školy a během jara všechny čekají přijímačky. Pár desítek minut nad ostrým testem s sebou nese skoro fatální význam, protože spoustě dětí předurčí budoucí život. V mnoha rodinách logicky panuje napjatá atmosféra spojená se snahou se na zkoušky co nejlépe připravit. V mnoha jiných jsou ale na pořadu dne jiné priority (třeba tíživá ekonomická situace) – a Česko se svým ne úplně ideálním systémem zcela jistě letos opět zbytečně přijde o mnoho talentů. Všichni tušíme, že současný model nabídky vzdělání funguje tak, že o tom, zda dítě bude pokračovat na slušné střední škole a potom třeba zamíří na univerzitu, nerozhodují ani tak jeho schopnosti, jako spíš situace jeho rodiny. Začíná to už tím, že mnoho teenagerů nemá šanci získat přesnou představu o tom, jak na tom jsou a co by ještě potřebovali zlepšit, a tak se část nadaných na maturitní obory ani nehlásí, přestože by studium zřejmě zvládli. Letos by jim mohly pomoci nově zavedené přijímačky nanečisto. Ve vějíři změn, které by měly narovnat zdejší cestu k solidnímu vzdělání, je to ale jen drobnost.