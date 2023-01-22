12 článků
Co chce Svoboda, co Hřib a co ostatní
Jednání o tom, kdo povede Prahu, mají za sebou první měsíc a jsou zablokovaná více než na začátku
Brněnská komunální politika je už tři roky pod policejní lupou
Babišovo hnutí zápasí o vliv nad krajskými městy
S politologem Michalem Pinkem o nezájmu o komunální politiku, o jejích tématech a o tom, proč jsou senátní volby důležitější
Pro komunální volby se spojují radikální okraje politického spektra
Komunální politika dle nového správce pokladny české metropole