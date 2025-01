Zuckerberg políbil prsten Donalda Trumpa

Kulisy a náhlost Zuckerbergova „přerodu“ celkem jasně ukazují, že zakladateli Facebooku nejde o proklamovanou svobodu slova, ale je to spíš cynický oportunista, který doufá, že když se ve stopách Elona Muska vzdá a přitočí k moci, vyhne se mu regulace ze strany amerických úřadů (například možnost, že by sociální sítě stejně jako tradiční média zodpovídaly za obsah, který šíří), o jejíž nutnosti se mluví v posledních letech. Ví, že by mu to značně zkomplikovalo život, protože přesně to se děje v Evropské unii, kde platí už několik let pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR) a Facebook kvůli tomu dostal už několik pokut.