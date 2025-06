Zaorálek si máčí hlavu a Fiala je osamělý vlk TikToku. Strany míří na sociální sítě se zábavou pro nejmladší voliče

Velká část energie do tohoto světa míří i proto, že právě nejmladší voličská skupina bývá v preferencích hodně proměnlivá. Takřka každá nová generace volí trochu jinak, což není nic překvapivého. Podporuje to ale předpoklad, že na rozdíl od starších voličů lze zacílenou komunikací oslovit a přesvědčit k volbě minimálně část mladých. A to je také důvod, proč mají mladí lidé ve stranách dnes díky nové realitě mnohem silnější hlas.