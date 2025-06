Když se řekne, že feminismus je sprosté slovo, holky mlčí. Jsou mladí lidé konzervativnější?

Když se začaly před posledními americkými prezidentskými volbami objevovat první průzkumy, preference mladých leckoho překvapily. Zatímco u starších zástupců generace Z ve věku 25–29 let vedl podle očekávání Joe Biden a později Kamala Harris, u mladších příslušníků této kohorty, kteří již mohou volit, tedy mezi 18–24 lety, měl náskok Donald Trump. Americké médium Vox tento trend shrnulo v textu s trefným názvem There are Two Gen Zs (Existují dvě generace Z). Ani tady ale nejsou důvody úplně jasné.