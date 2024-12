Zrušení prvního kola voleb je historické vítězství za cenu obrovské oběti

První kolo prezidentských voleb letos jasně ukázalo, v jakém stavu naše demokracie je. A v současnosti na tom není vůbec dobře. Nemyslím si, že bychom sklouzávali do autokracie nebo do neliberální demokracie, kterou prosazuje Viktor Orbán v Maďarsku. Tam nesměřujeme. Nějakým způsobem jsme se za pět minut dvanáct probrali. Je ale jasné, že demokracie v naší zemi zažívá úpadek. A ten nezačal v posledních týdnech ani během volebního dne, ani krátce před ním – je to proces, který pozorujeme už mnoho let. A je to důsledek ignorance našich politiků, jejich nezájmu budovat ve společnosti zdravé mechanismy. Chybí transparentní vysvětlování toho, co demokracie znamená, co představuje liberální typ demokracie, jaká práva a povinnosti přináší členství v Evropské unii. Politici nevysvětlují dostatečně tyto mechanismy voličům. Stejně tak se nezaměřují na jejich potřeby a nejsou ochotni řešit jejich skutečné problémy. To bohužel bylo vždy pro naše politické představitele druhořadé.