Elon má rád Donalda – a Donald miluje Elona

Druhým, méně nápadným vrcholem, byl okamžik, kdy se v říjnu z oblohy nad texaskou raketovou základnou Boca Chica snesl jako zjevení nosič obřího raketového systému Starship a poprvé v dějinách lidstva se za ohlušujícího hřmění a obklopen plameny usadil zpět v pevném ocelovém objetí startovací věže. „Plameny zleva, plameny zprava,“ komentoval scénu nadšeně o den později Donald Trump. „Viděli jste, jak ta potvora přistála? Krásná, bílá, nablýskaná. Teď je celá ohořelá, ale bude stačit ji jenom přetřít. Proboha, co jsme to vlastně viděli?!?!“ chrlil užasle do mikrofonů na svém mítinku.