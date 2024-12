Vláda si jako úspěch odškrtla i digitalizaci, která stála Bartoše místo

Kabinet programové prohlášení roztřídil do 560 bodů, jejichž naplnění experti z jednotlivých rezortů hodnotili pomocí procent a následně rozdělili do tří pásem: 1 až 49 procent, 50 až 99 procent a 100 procent. Kompletně dotáhnutých slibů do zdárného konce vláda napočítala 201, ale jako splněné se pak počítají všechny sliby, které jednotlivá ministerstva zhodnotí coby hotové alespoň z 50 procent. To pak vytváří zvláštní situace.