Unijní ticho po britské pěšině

Hlavní volební slogan konzervativců pod vedením tehdejšího premiéra Borise Johnsona „Get Brexit done“ tehdy sliboval „dokončit Brexit“ a straně vynesl drtivé vítězství. O pět let později by situace nemohla být odlišnější. Po EU jako by se slehla zem. V kampani je systematicky upozaďována, ať jde o volební programy politických stran, veřejná vystoupení kandidátů, předvolební debaty či mediální zpravodajství. Ostrovní království přitom vztah s Bruselem rozhodně vyřešený nemá, právě naopak. I když už není členem EU, práce je na něm více než kdy jindy. Co se za La Manchem děje?