Šel bych bránit Slovensko se zbraní v ruce?

Když člověk zvažuje, co je dobré a co špatné, před každým rozhodnutím obvykle začne tím, že načrtne kruh. Všechno, co je uvnitř kruhu, bere při svém rozhodování v úvahu. Všechno, co je mimo kruh, ignoruje. Zkrátka, v etickém rozhodování je klíčový referenční rámec.