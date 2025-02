Pozorujte nás, ať se vyhnete našim tragickým chybám, radí Slováci. Skutečně to potřebujeme?

1. Orientace na fašistické Rusko? Politici ANO, kteří by v případě volebního vítězství převzali kormidlo jako hlavní síla, dnes sice onu pověstnou orientaci na Východ odmítají se slovy, že přece jejich názorový spojenec je Trump a ten je esencí Západu, jenže tak jednoduché to není. Nový americký prezident a jeho okolí dnes vede s Ruskem v řadě témat v podstatě identickou rétoriku a nikdo neví, kam to povede. Navíc západní orientace není pouze orientací na USA a jejich vládu, ale především snaha o aktivní spolupráci v Evropské unii, ochrana demokratických institucí a hodnot svobody, lidských práv a spolupráce, jež se prosadily po druhé světové válce. Andrej Babiš tohle jako neomezený vládce ANO donedávna vyznával, jenže dnes máme před sebou výrazně jiného Babiše. Na rozdíl od modelu 2021, kdy stál v řadách evropských liberálů a chlubil se mobilem na Macrona, je dnes na unijní půdě hrdou součástí nacionalisticky a populisticky laděné frakce Patrioti pro Evropu, jejíž členové mají otevřeně blízké vztahy s Putinovým Ruskem a vystupují proti EU.