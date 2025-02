Ficův vymyšlený puč

Minulý pátek se situace ještě vyostřila: předseda slovenské vlády svolal dramatickou tiskovku, na níž spoluobčanům sdělil, že za chystaným „majdanem“, jak převrat nazývá, stojí jistý muž z Gruzie, ukrajinská vláda, Západ, George Soros, slovenské opoziční strany a tamní neziskové organizace. Za jeho zády stál černovlasý sedmatřicetiletý muž s pečlivě uhlazenými vlasy, s bradkou a v obleku, který kryje jeho tetování na rukou. Kdyby byla kresba na předloktí ředitele tajné služby SIS Pavola Gašpara vidět, rýsovala by se do kamer pečlivě provedená podobenka jeho otce, Ficova spolustraníka a místopředsedy vládní strany Smer Tibora Gašpara. Účast šéfa zpravodajců na vládní tiskovce, na níž „dosvědčuje“ Ficova slova o chystaném útoku opozice a občanských aktivistů na slovenskou demokracii, vzbudila v zemi naléhavou otázku. Co se ještě může dít horšího než to, že premiér k posílení své aktuálně viditelně křehké pozice zneužívá organizaci, která může dělat v podstatě cokoli – a může to dělat tajně?