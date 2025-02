Jak se cítí Slováci, na které jejich premiér ukázal prstem a označil je za pučisty

„O publicitu tu máme postaráno. To je pravda,“ kýve Zuzana Janíčková hlavou. Od zmíněného premiérova vystoupení se k nim dostávají hlavně slova podpory. „Vlastně nevím, jak by nám to mohlo ublížit,“ říká Zuzana Janíčková. Ale nějak určitě ano. Premiér řekl, že zveřejnil jen „deset procent utajované zprávy SIS“. Je možné, že aparát tajné služby něco chystá. „Takhle se na to nedívám. Slovensko je země, která neví, jakým způsobem její premiér cestoval do Moskvy. Takže nejenže nevím, co v těch devadesáti procentech může být, ani nemůžu vědět, jestli vůbec nějaká zpráva tajné služby existuje. Nemám na co se připravovat,“ říká.