Petr Pavel přebírá velení a bere na Hrad Otakara Foltýna

Otakar Foltýn, do posledního února velitel Vojenské policie, je v odborných kruzích i veřejně známý nekompromisními postoji. „Jsme v nejhorší bezpečnostní situaci, v jaké tento stát ve své moderní historii byl. Rusko je Třetí říše v barvě. Je to čistě kriminální stát, který nás ohrožuje. … To, co by nás mělo spojovat, jsou naprosto jasné hodnotové postoje, které nestrpí kompromisy vůči frustrátům ani vůči těm, kteří jednají proti zájmům tohoto státu,“ prohlásil loni na podzim a bylo to vůbec nejtvrdší vyjádření vysokého českého vojáka k ruské agresi a jejím podporovatelům v Česku.

Rovněž ministryně Jana Černochová je známa jasným odsouzením ruských agresorů, Vladimira Putina a podporou Ukrajiny i dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu. Směrem k české veřejnosti musí jako politička být opatrnější, ale ona veřejně uznává ruské hybridní hrozby a nebezpečí dezinformačního vlivu na část společnosti. Otakara Foltýna si ministryně vybrala na post šéfa Vojenské policie před necelým rokem - a bylo zřejmé, že jsou si názorově dost blízcí.