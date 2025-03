Obrana českých zájmů? Selhali jsme úplně všichni

„Vždy jsme to říkali“, „už dávno to mělo být“, „varovali jsme jako první“, podobných výroků je dnes plný veřejný prostor. Politici různých zabarvení svalují na konkurenci, že zaspala, terčem výhrad víceméně všech aktérů je pak údajně neschopná Evropa, která se nedokázala připravit na vývoj, jaký právě zažíváme. Skoro to vypadá, že kdyby Unii řídili Češi, byla by to nejmodernější, nejefektivnější a nejlépe vyzbrojená síla na světě. Stačí se ale rozhlédnout po Česku, aby bylo jasné, že to není pravda. Navzdory současné přehlídce údajné prozíravosti je zcela zjevné, že většina politické reprezentace zahrnující současnou vládu i opozici, ale i odbornou veřejnost, selhala v zajištění naší a evropské bezpečnosti.