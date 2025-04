Ne, umělá inteligence se nás nerozhodne vyhubit

Dámy a pánové, je to tady zas. Opět jsme v blízké budoucnosti vymřeli. Tentokrát naši záhubu nezpůsobí jaderná válka mocností ani kolaps ekosystémů. Planetární opratě do svých „rukou“ převezme umělá inteligence. A přitom nás smete z povrchu zemského. Autoři studie AI 2027, , kterou ve svém nedávném článku Do deseti let bude po všem shrnul Petr Koubský, nám nadělili už jen dekádu života. Jak vtipně poznamenal jeden čtenář v diskusi ke Koubského článku, to už se nevyplatí snad ani uklízet.