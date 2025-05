Kritika Netanjahuovy vlády je v zájmu samotného Izraele

Pohonem nekončícího blízkovýchodního konfliktu je přesvědčení Izraelců i Palestinců, že ti druzí chtějí jen to nejhorší. Zničit, vyhnat, ukončit existenci druhé strany coby politického národa či státu. Tak to aspoň vidí slavný izraelský historik Yuval Noah Harari, podle nějž toto podezření není paranoia, ale celkem racionální analýza rivalových záměrů. Na obou stranách slouží k ospravedlnění vlastního násilí, které se jako spirála roztáčí už sto let až do nynější nejkrvavější války.