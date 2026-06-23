Ján Markoš: Extremistka Pavlíková dostala pozvánku na nejdůležitější akci konzervativců. Kdo příště?
Na Bratislavských Hanusových dnech diskutovala rasistka, antisemitka a podporovatelka hnutí Republika Lívia Pavlíková, která se ochotně fotografuje s usvědčeným neonacistickým vrahem Vlastimilem Pechancem
Na Bratislavských Hanusových dnech, jedné z nejdůležitějších každoročních akcí slovenských konzervativců, diskutovala i Lívia Pavlíková. Organizátoři ji představili jako aktivistku dlouhodobě působící na sociálních sítích i jako podporovatelku nacionalistického hnutí Republika.
Tato charakteristika je pravdivá, ale ne úplná. Dovolte mi proto malé doplnění. Pavlíková je osobou, která je schopna usmívat se na selfíčku s neonacistou pravomocně odsouzeným za vraždu. Fotografie s Vlastimilem Pechancem, který před čtvrtstoletím na diskotéce ubodal Roma Otu Absolona, vznikla 10. června letošního roku. Pavlíková se za ni zpětně nijak neomluvila, fotografie tedy zjevně nevznikla náhodou či nedorozuměním. (Zmiňovaná fotografie byla pořízena na akci pořádanou nově dosazenými pracovníky českého ministerstva životního prostředí Adamem Šejnou, zakladatelem a lídrem konzervativního projektu Restart Česko, a Františkem Kubáskem, influencerem a bývalým vlivným představitelem protiislámského hnutí, v pražské restauraci Mělník – pozn. Respektu.)
Pavlíková je nepokrytě rasistka. Ve svých videích opakuje, že „negroidní rasa má nižší IQ“, přičemž se odkazuje na autoritu genetika Jamese D. Watsona. (Ten dostal v roce 1962 Nobelovu cenu za popsání struktury DNA. Problematické výroky, které Pavlíková cituje, však vyslovil až v roce 2007, čili o 45 let později, ve svých více než 79 letech. Vědecká obec jeho tvrzení jednomyslně odsoudila.)
Imigraci do Evropy Pavlíková označuje za „invazi“ a za svůj cíl považuje „chránit bílou rasu“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu