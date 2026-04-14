14. 4. 20266 minut
Ján Markoš: Bílý dům prezentuje útok na Írán jako zábavu
O kultu osobního štěstí a jeho nečekaných důsledcích
Probuď se, taťka je doma.
Těmito slovy začíná jedno z oficiálních videí Bílého domu o bombardování Íránu. Následuje mix filmových scén a skutečných výbuchů. Momenty z filmů jako Superman, Statečné srdce, Deadpool či Gladiátor se střídají v rychlém střihu se scénami reálné války a reálného utrpení.
V jiném videu Bílý dům ukazuje bombardování cílů v Íránu jako bowling. Íránci jsou zobrazeni jako mračící se kuželky. Samozřejmě na konci dostanou zásah bowlingovou koulí. A vybuchnou.
↓ INZERCE
Další oficiální klip zase ukazuje americký útok jako scénu z počítačové hry Grand Theft Auto.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Psychologická poradna5 minut
Manžel se k synovi chová agresivně, už ho i chytil pod krkem
Beáta Obradovičová, Denník N13. 4. 2026