0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
16. 6. 20265 minut

Ján Markoš: Co se děje se světem, když papež cituje čaroděje?

Projevil tím značnou velkorysost. Dal najevo, že je ochoten mluvit o smyslu našich životů i s lidmi, kteří nevyznávají křesťanský „monopol“ na mýty

Ján Markoš
,
Denník N

Je těžko představitelné, že by papež, hlava katolické církve, v důležitém věroučném textu odkazoval na fiktivní literární postavu. A ještě k tomu ze žánru fantasy. A přece se to stalo.

V nejnovější encyklice Magnifica humanitas totiž papež Lev XIV. cituje slova… kouzelníka Gandalfa. Z Tolkienovy trilogie Pán prstenů.

Jde o pasáž ze samotného závěru příběhu, kdy je špatný černokněžník Sauron již poražen a Gandalf uděluje rady novému gondorskému králi Aragornovi. Říká mu:

↓ INZERCE

„Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články