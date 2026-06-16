Ján Markoš: Co se děje se světem, když papež cituje čaroděje?
Projevil tím značnou velkorysost. Dal najevo, že je ochoten mluvit o smyslu našich životů i s lidmi, kteří nevyznávají křesťanský „monopol“ na mýty
Je těžko představitelné, že by papež, hlava katolické církve, v důležitém věroučném textu odkazoval na fiktivní literární postavu. A ještě k tomu ze žánru fantasy. A přece se to stalo.
V nejnovější encyklice Magnifica humanitas totiž papež Lev XIV. cituje slova… kouzelníka Gandalfa. Z Tolkienovy trilogie Pán prstenů.
Jde o pasáž ze samotného závěru příběhu, kdy je špatný černokněžník Sauron již poražen a Gandalf uděluje rady novému gondorskému králi Aragornovi. Říká mu:
„Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi.“
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