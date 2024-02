ANO má nepřátele, klíčové slovo a čas na strašení

V sále s restaurací Columna na pražském Chodově se v sobotu sešli lidé z hnutí ANO, aby si zvolili Andreje Babiše znovu za předsedu. Babiš sice původně kandidovat nechtěl a nechtěl ani vést stranu do příštích sněmovních voleb, ale rozmyslel si to a řekl proč: lidé chtějí, aby to dělal. Tím také na Chodově začala předvolební kampaň.

Zatím nenápadně: projev předsedy Babiše byl ospalý, četl v něm to, co od něj známe, jen o dost uměřeněji, než to říkává ve sněmovně nebo ve videích pro voliče. Ospalí se zdáli být i členové strany, netleskali v průběhu projevu ani v místech, kde pro to jeho autor nachystal odmlku. Nakonec už tleskali. Babiš jim v poslední větě řekl, že má rád lidi –⁠⁠⁠⁠⁠ a že má rád i je, kteří jsou v sále.

Ani projev dalších místopředsedů Karla Havlíčka a Aleny Schillerové – které pak na sjezdu znovu zvolili do funkcí – neměl takovou kadenci, na jakou je dlouholetý pozorovatel politiky ANO uvyklý z kampaní a z přímých přenosů pro voliče ze sněmovny. Všichni tři řečníci nicméně položili základ, bez kterého se žádná populistická strana neobejde: pojmenovali nepřátele českých občanů. Jsou to: Fialova vláda, média, nějaké elity, neziskovky a Evropská unie, respektive „zelení fanatici a promigrační vítači“.

Je to pořád dokola, je to stejné u podobných stran v Polsku, Maďarsku i na Slovensku a zažili jsme to už také v Babišově prezidentské kampani. Vymezit nepřítele je základ. A taky říct, že jsme Češi a máme specifické potřeby a jejich naplnění je v ohrožení. „Jen naše kandidátka bude prosazovat české zájmy,“ slíbil Babiš už k blížícím se eurovolbám.