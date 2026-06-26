Jazyky
25 článků
Kontext16 minut
O čem si budeme povídat s velrybami
Jazyk vorvaňů nás možná naučí umělá inteligence. A co bude dál?
Ross Andersen, The Atlantic11. 3. 2024
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Agenda3 minuty
Proč se ještě učit cizím jazykům
Jiří Sobota29. 7. 2023
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Téma12 minut
Krátký průvodce českými reáliemi / Ласкаво просимо до Чехії!
Respekt20. 3. 2022
Kultura2 minuty
Lingvisté versus matematici
Hana Vařáková23. 1. 2022
Agenda2 minuty
Evropský prdopeč
Kateřina Šafaříková25. 7. 2021