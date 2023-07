Proč se ještě učit cizím jazykům

Představte si, že toužíte vylézt na Mount Everest. Plánujete, šetříte a hlavně dlouho trénujete do úmoru. A po vší té přípravě vás čeká strašná fuška výstupu na vrchol, vždy s nejasným výsledkem. Nebo máte druhou možnost – pronajmout si vrtulník a nechat se na vrchol vynést. Výhled bude překrásný. Co vás láká více?

Tuto metaforu používá známý americký expert na poznávací procesy Douglas Hofstadter ve svém esejistickém textu Learn a Foreign Language Before It’s Too Late (Učte se cizí jazyky, než bude pozdě) na webových stránkách časopisu The Atlantic. Podobně jako při zdolávání velehory můžete při učení se cizím jazykům strávit léta plná dřiny, anebo si můžete pořídit nějakou nejnovější aplikaci, nějaký DeepL nebo ChatGPT, a „domluvit se“ prostřednictvím stroje. Není to skvělé, snadné, osvobozující?