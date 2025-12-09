Jair Bolsonaro
24 článků
Téma5 minut
Nevěřte nikomu, kdo není váš
Jiří Sobota, Tomáš Brolík1. 6. 2025
3 minuty
Zelenožlutá dýka
Ivan Derer2. 3. 2025
Agenda4 minuty
Zkáza tropických pralesů stále akceleruje
Martin Uhlíř15. 7. 2023
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Konec Bolsonara
Respekt8. 7. 2023
Spojeni deštěm
Odjinud
Jiří Sobota25. 2. 2023
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda4 minuty
Brazílie po boji
Jiří Sobota15. 1. 2023
Agenda3 minuty
Lulova zelená ruka
Tvář týdne
Jiří Sobota8. 1. 2023
3 minuty
Lula a já
Ivan Derer8. 1. 2023
Vynález zkázy
Agenda3 minuty
Milostný dopis Západu
Jiří Sobota28. 11. 2021