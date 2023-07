Konec Bolsonara

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro to s napodobováním Donalda Trumpa trochu přehnal. Celý loňský rok až do podzimních prezidentských voleb naznačoval, že výsledky hlasování nakonec nemusejí odpovídat skutečnosti a že mohou být zfalšovány ve prospěch jeho protivníka, levicového kandidáta a exprezidenta Luize Inácia Luly da Silvy. Teď poraženému Bolsonarovi vystavil účet brazilský Nejvyšší soud. Ten minulý týden hlasováním v poměru 5 : 2 rozhodl, že konzervativní populista ohrozil svými nepodloženými tvrzeními brazilskou demokracii. Za to nesmí dalších osm let kandidovat v žádných volbách, prezidentských ani místních. Na politickou scénu se Bolsonaro bude moci vrátit v roce 2030, kdy mu bude 75 let.

Brazilský volební systém je plně elektronický a byl vždy považován za jeden z nejbezpečnějších na světě. Dvousetmilionová země je známá svou schopností rychle sčítat výsledky i v nejodlehlejších státech tropické Amazonie. Loňské hlasování bylo těsné, integritu systému ale potvrdila i nezávislá komise složená z příslušníků armády, kterou konzervativní prezident považoval za svého spojence. Bolsonaro porážku nikdy neuznal a jeho stoupenci neúspěšně zaútočili několik dní po nástupu Inácia Luly do úřadu na budovu Kongresu, Nejvyššího soudu a na prezidentské sídlo.

