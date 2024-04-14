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Írán bouří, jak přetavit zlobu ve skutečnou změnu však zůstává nejasné
Íránky rebelují proti náboženské šikaně
Arabští lídři požadují, aby Netflix přestal do jejich zemí vysílat „protiislámský“ obsah
Ananya Vajpeyi o šokující proměně Indie
NAVÁL AS-SÁ'ADAVÍ
27. 10. 1931–21. 3. 2021
Brutální vražda učitele vyvolala velkou debatu o svobodě a toleranci ve Francii. Vyrazili jsme na místo zjistit, k čemu Francouzi zatím došli.
Prezident žádá osvícenskou revoluci v islámu – a schytal za to kritiku ze všech stran
Příběh pokusu o proměnu istanbulské Hagie Sofie je především příběhem touhy po moci
Dánsko omezilo muslimské rodiny, Česko se z toho může poučit