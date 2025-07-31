Zimola, Vokřál, Kremlík, Staněk. Šlachtova Přísaha představila svoje krajské lídry
Předsedu Přísahy Róberta Šlachtu, který bude celostátním lídrem a jedničkou kandidátky v Ústeckém kraji, doplní na prvních místech krajských kandidátek hnutí v říjnových volbách do Sněmovny například bývalí ministři Vladimír Kremlík a Antonín Staněk. Kremlík povede středočeskou kandidátku, Staněk olomouckou. Jedničkou v Jihočeském kraji je někdejší sociálnědemokratický hejtman Jiří Zimola, v Jihomoravském kraji pak bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál. Přísaha představila své lídry na dnešní tiskové konferenci.
Kremlík i Staněk byli ministry v menšinové vládě Andreje Babiše (ANO) s ČSSD. Staněk byl ministrem kultury za ČSSD, která se později přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM), Kremlík působil necelý rok jako ministr dopravy za ANO. Šlachta řekl, že Ústecký kraj si pro sebe vybral proto, že politici se na region nesoustředí z bezpečnostního ani dalších hledisek, což chce napravit. Program Přísaha představí v druhé polovině srpna. Zaměří se na bezpečnost či boj s korupcí, uvedl.
Zimola byl jihočeským hejtmanem v letech 2008 až 2017. V roce 2013 se stal krátce i poslancem. "Do téhle takzvané velké politiky se vracím velmi posílen o zkušenosti z té malé komunální politiky, kdy jako starosta zkrátka musíte umět řešit problémy lidí," uvedl. Z posledního místa kandidátky Zimolu podpoří europoslankyně Nikola Bartůšek.
V Moravskoslezském kraji bude lídrem bývalý poslanec Jiří Janeček, známý také z hnutí PES, které se vymezovalo vůči opatřením proti šíření covidu-19. V Praze je jedničkou ekonom a právník Martin Husa, v Karlovarském kraji povede kandidátní listinu Martin Zvonař z Katedry pohybových aktivit a zdraví Masarykovy univerzity v Brně. V kraji Vysočina bude v čele kandidátky freestylový motokrosař František Máca.
Přísaha ve volbách před čtyřmi lety získala 4,68 procenta hlasů a byla nejúspěšnějším subjektem z těch, které nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Průzkumy v poslední době hnutí přisuzují zhruba poloviční procentuální zisk. Šlachta odmítl nabídku na spolupráci s hnutím Stačilo!, úspěšná předtím nebyla jednání Přísahy se SOCDEM, která se nedávno spojila právě se Stačilo!
čtk, tb