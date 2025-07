Róbert Šlachta odmítl spolupráci s Motoristy. Šéf Přísahy obvinil Petra Macinku z účelového jednání a nadále mu „nebude lízat koule“

Přísaha Róberta Šlachty odmítla nabídku Motoristů sobě, kteří pár dní před uzavřením kandidátek do Poslanecké sněmovny zkusili obnovit vzájemnou spolupráci. Ta se rozpadla na konci minulého roku právě z jejich popudu. Po zisku dvou europoslaneckých mandátů – jednoho pro Motoristy a druhého pro Přísahu – oznámili, že do letošních voleb do sněmovny půjdou sami.