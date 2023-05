Zelenskyj míří na summit G7 jednat o dalších zbraních a pomoci pro Ukrajinu

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazil na svou první zahraniční cestu od začátku ruské invaze až loni v prosinci. Krátce před Vánoci promluvil v americkém Kongresu - a byla to tehdy velká sláva i nervozita. Od ruského vpádu uplynul už skoro rok a ukrajinský prezident si do té doby netroufl opustit zemi, takže početné návštěvy jezdily za ním do Kyjeva.

Půl roku poté už je Zelenskyj zcestovalý válečný státník. Má za sebou devět navštívených zemí včetně Vatikánu. To svědčí o tom, jak se rusko-ukrajinská válka vyvíjí. Budoucnost země nevisí na vlásku jako v prvních týdnech po invazi - a na rozdíl od prvních měsíců celý svět nečeká, jaký náhlý zvrat může válka přinést. Prezident si už může dovolit opustit hlavní město i zemi a jezdit po světě ve snaze vyjednávat mezinárodní podporu Kyjevu.

Tenhle týden to jen potvrzuje. Zelenskyj míří na summit zemí G7 (USA, Kanada, Japonsko, Británie, Německo, Francie, Itálie a představitelé EU) a cestou se zastavil na setkání Ligy arabských států. Pozvánka na setkání G7 není překvapivá, všechny státy v elitním sdružení patří mezi hlavní ukrajinské podporovatele. Potíže mohou být jen s logistikou, protože akce se koná v japonské Hirošimě.

Na summitu se bude probírat nové kolo protiruských sankcí, tentokrát zaměřených hlavně na obchod s ukrajinským obilím, které Rusové kradou na okupovaných územích a prodávají do světa. Dá se očekávat i Zelenského tlak na další dodávky zbraní a jednání o možné budoucí dodávce stíhacích letounů F-16.

I schůzka s arabskými státy v saudskoarabské Džiddě je podle analytiků úspěchem ukrajinské diplomacie. Od ruské invaze se arabské země, potažmo Blízký východ držel - alespoň na veřejnosti - vcelku pochopitelně zpátky. Konflikt je jim relativně vzdálený a vztahy a zájmy v regionu (především směrem k USA a Rusku) jsou komplikované. Pozvánka pro Zelenského sice nebude znamenat velký obrat, ale podle pozorovatelů to každopádně není dobrá zpráva pro Rusko. Přinejmenším jde o známku toho, že i nezúčastněné strany konfliktu vidí, že je nutné mluvit s Ukrajinou, neboť Rusko aktuálně není na cestě k vítězství, spíš naopak. Tomáš Brolík

V Íránu byli popraveni tři účastníci loňských protivládních protestů. Itálie nadále hlásí nejhorší záplavy za posledních sto let, povodně v provincii Emilia-Romagna si vyžádaly již 13 životů, 20 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Na Slovensku padne verdikt v kauze zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové - očekává se, že podnikatel Marián Kočner a Alena Zsuzsová budou uznáni vinnými z objednání Kuciakovy vraždy. Prokuratura pro oba žádá doživotí. Australská policie čelí vyšetřování a vlně kritiky poté, co taserem zneškodnila pětadevadesátiletou ženu, která je nyní ve vážném stavu v nemocnici. Stařenka trpící demencí se v pečovatelském domě zmocnila kuchyňského nože a jím vyzbrojena se k přivolaným policistům „pomalu blížila“ za pomoci svého chodítka. Válečný zločinec a syrský prezident Bašár Asad přijel do Saúdské Arábie na summit Ligy arabských států, kam byla Sýrie nedávno znovu přijata – k rozčarování některých zemí, například Kataru, a bez podmínek, které by alespoň trochu napomohly ke zlepšení postavení syrského obyvatelstva a návratu uprchlíků. Na jednání Ligy míří také ukrajinský prezident, právě odtud by měl zamířit do Japonska na summit G7. Herečka Jane Fonda v televizní show uvedla, že ji dnes již zesnulý francouzský režisér René Clément žádal v roce 1964 o společnou noc s tím, že pro natáčení jedné scény thrilleru Joy House, v němž Fonda hrála, potřebuje vědět, jak vypadá její orgasmus. Herečka ovšem výzvu odmítla. Hnutí ANO ve sněmově obstruovalo návrh Pirátů na „přílepek“, který by znemožnil skutečnému majiteli schovávat se za svěřenské fondy, jako to dělá se svými firmami šéf hnutí Andrej Babiš - a přes prostředníky pak tímto způsobem vlastnit média. Kancelář prezidenta republiky převzala pět soudních sporů bývalého prezidenta Miloše Zemana, například kauzu kolem nejmenování některých akademiků profesory; soukromé pře si ponechal Zemanův advokát Marek Nespala.

